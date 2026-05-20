Calcio serie C per il Perugia arriva il tempo delle scelte Quella sulla triade non è più procrastinabile

Il Perugia si trova a dover affrontare una decisione importante in vista della prossima stagione di calcio di serie C. Fino a ora, l’attenzione principale è stata rivolta alle pratiche federali, come l’iscrizione al campionato, ma ora si rende urgente definire anche altri aspetti legati alla composizione della squadra. La questione riguarda una triade di elementi, e la scelta su questa componente non può più essere rimandata. La situazione richiede una risposta immediata per poter procedere con le decisioni successive.

La concentrazione principale del Perugia in questo periodo è sempre stata quella di adempiere agli obblighi federali (iscrizione in primis), ma è anche necessario guardare altrove.La maggior parte degli sportivi si chiede: si proseguirà anche nella prossima stagione con la triade? Ebbene, pare. 🔗 Leggi su Today.it

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