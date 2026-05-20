Calcio Prima categoria Meldola la Promozione è sfumata | Ma il futuro è dalla nostra parte

Domenica scorsa, la squadra di Meldola ha concluso la stagione 2025-26 con una sconfitta nella finale dei playoff del girone G del campionato di Prima Categoria, perdendo 2-1 contro il Fontanelice. La partita si è conclusa con un pareggio momentaneo di Ghetti, ma la squadra avversaria ha siglato il gol decisivo nel secondo tempo. La squadra non ha raggiunto la promozione, che sembrava possibile, e ora si prepara a ripartire guardando al futuro.

Domenica scorsa il Meldola ha chiuso la stagione 2025-26 con la sconfitta nella finale dei playoff del girone G del campionato di Prima Categoria (1-2 contro il Fontanelice; vano il momentaneo pareggio di Ghetti). La squadra allenata da mister Matteo Mengozzi per tutta la stagione aveva battagliato con l’Edelweiss Jolly alternandosi in quella prima posizione utile per conquistare il salto in Promozione. E solo in extremis i biancoazzurri della storica società forlivese avevano allungato (+7 alla fine). "Sicuramente – confessa l’allenatore giallorosso – c’è amarezza per la sconfitta di domenica. Ma sono orgoglioso del percorso compiuto da un gruppo che si è rivelato ricco di valori importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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