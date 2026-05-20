Calcio dilettantistico | gravi offese sessiste all' allenatrice della Longobarda Valle dell’Irno tifosi multati

Domenica 10 maggio si è verificato un episodio di insulti sessisti nei confronti dell’allenatrice della squadra di calcio dilettantistica Longobarda Valle dell’Irno, situata in provincia di Salerno. La donna, nota come Marina Rinaldi, è la prima allenatrice transgender a ricoprire questo ruolo nel calcio italiano. Durante la partita, alcuni tifosi hanno rivolto all’allenatrice commenti offensivi, portando alla decisione di multare alcuni di loro. L’episodio ha attirato l’attenzione sulle questioni di rispetto e inclusione nel settore sportivo locale.

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