Calcio dilettantistico | gravi offese sessiste all' allenatrice della Longobarda Valle dell’Irno tifosi multati
Domenica 10 maggio si è verificato un episodio di insulti sessisti nei confronti dell’allenatrice della squadra di calcio dilettantistica Longobarda Valle dell’Irno, situata in provincia di Salerno. La donna, nota come Marina Rinaldi, è la prima allenatrice transgender a ricoprire questo ruolo nel calcio italiano. Durante la partita, alcuni tifosi hanno rivolto all’allenatrice commenti offensivi, portando alla decisione di multare alcuni di loro. L’episodio ha attirato l’attenzione sulle questioni di rispetto e inclusione nel settore sportivo locale.
Insulti e tensione, domenica 10 maggio, per la salernitana Marina Rinaldi, la prima allenatrice transgender del calcio italiano, alla guida della Longobarda Valle dell’Irno di Baronissi. Durante la gara del campionato di Terza Categoria, girone A, disputatasi allo stadio “Karol Wojty?a” di Nocera. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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