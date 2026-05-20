Calabria sotto il nubifragio | fulmini e blackout nel reggino

Nella regione Calabria si sono verificati forti temporali con numerosi fulmini, causando blackout in diverse aree del reggino. Le precipitazioni intense hanno interessato principalmente le zone più vicine alla costa e alle aree interne, con alcune località che hanno subito interruzioni di corrente elettrica. La presenza di elevata umidità proveniente dal Mar Tirreno ha contribuito a intensificare i fenomeni temporaleschi, aumentando la probabilità di ulteriori blackout nelle zone più esposte. La situazione rimane sotto osservazione da parte dei servizi di emergenza.

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? Domande chiave Quali zone rischiano nuovi blackout a causa dei fulmini?. Come influisce l'umidità del Tirreno sulla violenza di questi temporali?. Dove si sono registrati i picchi di pioggia più alti?. Cosa devono fare subito i proprietari di terreni agricoli nella Sila?.? In Breve Piogge da 15mm a Cropani e 13mm a San Basile e Cassano Jonico.. Accumuli di 10mm registrati a Reggio Calabria, Sant’Alessio in Aspromonte, Cutro e Belvedere.. Piogge da 9mm a Cotronei, Fabrizia e Gambarie con 8mm a Cardeto.. Rischio smottamenti per saturazione terreno nelle aree della Sila orientale e del Vibonese.. Temporali violenti e nubifragio stanno colpendo l’estremo sud della Calabria questa notte di mercoledì 20 maggio, con il settore reggino che registra le criticità maggiori tra fulmini e blackout elettrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria sotto il nubifragio: fulmini e blackout nel reggino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Santa Rosa sotto l’acqua: nubifragio tra blackout e strade sommerseUn violento nubifragio ha travolto diversi quartieri di Santa Rosa, nella provincia di La Pampa, in Argentina, causando l’allagamento immediato di... Imprenditore reggino considerato vicino alla ’ndrangheta: sotto amministrazione giudiziaria imprese tra Calabria e LazioUn patrimonio da oltre 10 milioni di euro finisce sotto amministrazione giudiziaria per il rischio di infiltrazioni mafiose. Maltempo, domani allerta gialla su tutta la Calabria: rischio nubifragiNuovo avviso della Protezione civile per domani. Possibili temporali intensi e criticità lungo i corsi d’acqua ... msn.com Previsioni meteo, ultimi nubifragi in CalabriaCondizioni ancora di maltempo sulla Calabria, inizialmente anche il Messinese, Catanese e il Salento, ma il tempo migliora gradualmente. La redazione web del sito www.iLMeteo.it comunica che nella ... affaritaliani.it