Nella zona di Cadoneghe, due scimmie con collare sono state avvistate in via Matteotti. Il sindaco ha diffuso un avviso pubblico per segnalare l’episodio e ha chiesto ai cittadini di prestare attenzione. Le scimmie, dotate di collare rosso, sono state viste aggirarsi nel quartiere, ma non sono state ancora rintracciate. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’abbandono degli animali e l’identità di chi li ha lasciati nel territorio.

? Punti chiave Dove si nascondono esattamente le scimmie dopo l'avvistamento in via Matteotti?. Chi ha abbandonato gli animali con il collare rosso nel territorio?. Come possono le autorità gestire il rischio sanitario di queste specie?. Perché il sindaco ha lanciato un allerta immediata per i residenti?.? In Breve Avvistamento avvenuto il 19 maggio in via Matteotti vicino all'argine del Brenta.. Ipotesi fuga da circo itinerante per gli esemplari con collare rosso.. Sindaco Schiesaro Marco invita i cittadini a non avvicinarsi agli animali.. Coinvolti Ulss e Carabinieri per gestire rischi biologici e sicurezza pubblica.. Due scimmie con il collarino rosso sono state avvistate nella mattinata di ieri, 19 maggio, in via Matteotti a Cadoneghe, nei pressi dell’argine del Brenta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cadoneghe, avvistate due scimmie con collare: il sindaco lancia l’allerta

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