Cade dal ciliegio | un volo di 3 metri poi l' impatto
Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, un uomo di 65 anni è caduto da un albero di ciliegio nella sua residenza a Santa Giuliana, vicino a Levico Terme. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è scivolato e ha compiuto un volo di circa tre metri prima di schiantarsi al suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento.
Davvero una brutta disavventura quella capitata nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, a un 65enne nella sua abitazione a Santa Giuliana, pochi passi da Levico Terme.Erano circa le 18 quando l’uomo è caduto dal ciliegio sul quale era salito giusto qualche istante prima: forse una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Sullo stesso argomento
Cade dal tetto che stava pulendo: 70enne in ospedale dopo un volo di 3 metriEra salito sul tetto della sua abitazione per pulire i pannelli fotovoltaici, quando all’improvviso scivola e cade da 3 metri di altezza, finendo in...
Cade da un ciliegio a Levico: 65enne trasportato in elicottero al Santa Chiara facebook