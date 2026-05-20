Cade dal ciliegio | un volo di 3 metri poi l' impatto

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, un uomo di 65 anni è caduto da un albero di ciliegio nella sua residenza a Santa Giuliana, vicino a Levico Terme. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è scivolato e ha compiuto un volo di circa tre metri prima di schiantarsi al suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento.

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Davvero una brutta disavventura quella capitata nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, a un 65enne nella sua abitazione a Santa Giuliana, pochi passi da Levico Terme.Erano circa le 18 quando l’uomo è caduto dal ciliegio sul quale era salito giusto qualche istante prima: forse una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cade dal tetto che stava pulendo: 70enne in ospedale dopo un volo di 3 metriEra salito sul tetto della sua abitazione per pulire i pannelli fotovoltaici, quando all’improvviso scivola e cade da 3 metri di altezza, finendo in...