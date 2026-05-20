BYD smentisce la visita a Cassino | il sindaco non ritratta?
La vicenda riguarda una presunta visita di BYD a Cassino, che l'azienda ha smentito. Inizialmente si era diffusa la notizia di un incontro tra rappresentanti di BYD e il sindaco della città, ma l'azienda ha precisato di non aver effettuato alcuna visita ufficiale. La smentita è arrivata a poche ore dal giorno in cui si svolgono importanti eventi legati agli stabilimenti italiani di Stellantis, suscitando attenzione e curiosità tra gli addetti ai lavori. Rimane da capire se ci siano state altre comunicazioni o variazioni di programma.
Il giallo è scoppiato alla vigilia del giorno più atteso da chi lavora negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il 18 maggio una delegazione del costruttore cinese BYD avrebbe visitato la fabbrica di Cassino: a confermarlo, in serata, il sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi. Ventiquattro ore dopo, il 19 maggio, BYD Italia ha diffuso una nota ufficiale per smentire tutto. «Non vi è stata alcuna visita». Sullo sfondo, lo stabilimento laziale che nel primo trimestre 2026 ha prodotto solo 2.916 vetture (-37,4% sul 2025, dati Fim-Cisl) e il piano industriale Stellantis che verrà presentato il 21 maggio ad Auburn Hills. La smentita ufficiale di BYD. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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