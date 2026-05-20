BYD smentisce la visita a Cassino | il sindaco non ritratta?

La vicenda riguarda una presunta visita di BYD a Cassino, che l'azienda ha smentito. Inizialmente si era diffusa la notizia di un incontro tra rappresentanti di BYD e il sindaco della città, ma l'azienda ha precisato di non aver effettuato alcuna visita ufficiale. La smentita è arrivata a poche ore dal giorno in cui si svolgono importanti eventi legati agli stabilimenti italiani di Stellantis, suscitando attenzione e curiosità tra gli addetti ai lavori. Rimane da capire se ci siano state altre comunicazioni o variazioni di programma.

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