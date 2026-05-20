In Italia, una compagnia aerea del gruppo Ryanair ha pianificato un evento di reclutamento per il mese di maggio, dedicato alla selezione di assistenti di volo. L’iniziativa, denominata Open Day, mira a incontrare candidati interessati a lavorare a bordo dei propri aerei. Durante la giornata, verranno svolti colloqui e valutazioni per valutare le candidature. La compagnia ha comunicato i dettagli su come partecipare e le modalità di iscrizione attraverso i canali ufficiali.

Buzz, compagnia aerea del gruppo Ryanair, ha organizzato un recruiting day in Italia per selezionare assistenti di volo da inserire nel proprio organico. Le selezioni si svolgeranno a Bergamo e sono rivolte anche a candidati senza esperienza nel settore dell’aviazione. L’iniziativa rientra nel piano di rafforzamento del personale di bordo del gruppo Ryanair. Il recruiting day rappresenta uno dei principali canali utilizzati dall’azienda per individuare nuove risorse da avviare alla carriera di cabin crew. Quando si svolgono le selezioni e come partecipare. Il recruiting si terrà il 25 maggio presso l’ aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Durante la giornata i candidati potranno conoscere più da vicino la compagnia, ricevere informazioni sulle attività lavorative e sostenere i colloqui di selezione con i recruiter aziendali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Buzz assume assistenti di volo con l’Open Day di maggio: come partecipare

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