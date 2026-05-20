Buongiorno Ceramica | laboratori incontri e artigianato in quattro borghi della Tuscia
A partire da questa settimana, quattro borghi della Tuscia ospitano la dodicesima edizione di Buongiorno Ceramica, un evento dedicato all’artigianato e alla lavorazione della ceramica. Le località coinvolte sono Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia e Acquapendente, tutte coordinate da Cna Viterbo e Civitavecchia. Durante l'iniziativa si svolgono laboratori, incontri e dimostrazioni che coinvolgono artigiani locali e appassionati, offrendo un'occasione per scoprire le tecniche tradizionali e le creazioni artistiche in ceramica.
Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia e Acquapendente, con il coordinamento di Cna Viterbo e Civitavecchia, aderiscono in maniera corale alla dodicesima edizione di Buongiorno Ceramica, l'evento promosso da Aicc - Associazione italiana città della ceramica.Sabato 23 e domenica 24 maggio, le. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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