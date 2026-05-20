Buongiorno Ceramica 2026

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 si svolge la dodicesima edizione di Buongiorno Ceramica!, organizzata dall'Associazione italiana Città della Ceramica. La manifestazione coinvolge 58 comuni italiani, che partecipano a questa festa diffusa dedicata alla ceramica. Durante il fine settimana, le città ospitano eventi e mostre legate a questa tradizione, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale legato alla lavorazione della ceramica in Italia.

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Sabato 23 e domenica 24 Maggio 2026 torna Buongiorno Ceramica!, la manifestazione organizzata da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica, giunta quest’anno alla sua 12^ edizione, che coinvolge contemporaneamente 58 comuni italiani in una vera e propria festa diffusa a cui partecipano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Buongiorno24 del 16 Aprile 2026 Sullo stesso argomento Grottaglie apre le porte alla ceramica con “Buongiorno Ceramica!”Tarantini Time QuotidianoGrottaglie si prepara ad accogliere “Buongiorno Ceramica!”, la manifestazione nazionale dedicata alla ceramica artistica e... 12esima edizione per "Buongiorno Ceramica"Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 torna Buongiorno Ceramica!, la manifestazione organizzata da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica,... In occasione di Buongiorno Ceramica 2026, sabato 23 maggio 2026 i Musei Civici di Bassano del Grappa organizzano una speciale visita guidata gratuita alle collezioni permanenti del Museo della Ceramica G. Roi di Palazzo Sturm. bit.ly/42sMACr x.com Buongiorno Ceramica!, anche Tarquinia celebra la sua antica tradizione ceramisticaSabato 23 e domenica 24 maggio 2026 la città si trasforma in un itinerario culturale a cielo aperto tra visite guidate, esposizioni, atelier artistici e laboratori Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 ... terzobinario.it Buongiorno Ceramica 2026: 500 eventi per scoprire un’arte senza tempoBuongiorno Ceramica 2026: 500 eventi in 60 città italiane, da Faenza a Caltagirone, tra mostre, laboratori, design e arte contemporanea ... exibart.com