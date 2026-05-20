Bullismo non servono nuovi reati ma prevenzione Mulè | attenti alla deriva delle armi tra i giovanissimi

In un momento in cui si discute molto di inasprire le pene per il bullismo e altri reati tra i giovani, un rappresentante istituzionale ha sottolineato che non servono nuove leggi penali, ma interventi preventivi. Durante un intervento pubblico, è stato evidenziato come ci sia attenzione alla diffusione delle armi tra i giovanissimi, con l’obiettivo di evitare che si compiano azioni violente. La questione riguarda anche l'uso di strumenti di difesa o offensivi di facile accesso per i minori.

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