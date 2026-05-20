Nel 2019, è stata creata un’app chiamata BullyBuster con l’obiettivo di prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo. L’app offre vari strumenti che possono essere usati sia dai giovani sia dalle istituzioni per identificare segnali preventivi legati a questi fenomeni. La piattaforma si propone di intervenire prima che si sviluppino problematiche più gravi, facilitando il monitoraggio e l’azione tempestiva. La sua presenza si inserisce nel tentativo di ridurre le situazioni di disagio tra i giovani e nelle scuole.

“BullyBuster nasce nel 2019 con l’obiettivo di prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Abbiamo sviluppato una serie di tool utilizzabili sia dai giovani sia dalle istituzioni. La forza delle app BullyBuster sta nel fornire segnali preventivi di bullismo, come ad esempio i deep fake facciali in episodi di revenge porn”. Lo ha detto Gian Luca Marcialis, università degli Studi di Cagliari e Direttore del Centro di Ricerca Interuniversitario “BullyBuster”, alla Maratona Bullismo 2026, promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bullismo: Marcialis (BullyBuster), una app che fornisce segnali preventivi

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