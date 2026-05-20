Il bullismo non è considerato un fenomeno emergenziale, ma un problema che coinvolge più ambiti e responsabilità. Le istituzioni sono chiamate a svolgere un ruolo di sorveglianza costante, monitorando e intervenendo per prevenire episodi di violenza tra i giovani. Un rappresentante delle autorità ha sottolineato che la questione va affrontata con un'attenzione continua, senza ridurla a un problema di singoli comportamenti. La discussione si inserisce in un contesto più ampio di crescita e tutela dei minori.

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il bullismo non è soltanto un fatto emergenziale, non può essere relegato a singole responsabilità individuali. Il compito delle istituzioni è ascoltare il disagio e avere il polso di una situazione che è in continua evoluzione, svolgendo un ruolo determinante e fondamentale: quello di essere delle sentinelle". Così il presidente del consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma nel suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos. "I dati delle nostre questure ci dicono che il problema bullismo continua ad aumentare, e non sono numeri reali: molti per timidezza o vergogna non sono inseriti in questo conto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bullismo, Aurigemma: "Non relegabile a fatto emergenziale, istituzioni siano sentinelle"

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