Bullismo | Amich FdI ‘tematica che va affrontata dentro e fuori dai palazzi’
Il tema del bullismo è stato al centro di un intervento di un rappresentante politico di un partito di maggioranza, che ha sottolineato come questa problematica richieda un’attenzione sia nei luoghi di potere che nelle situazioni quotidiane. L’esponente ha evidenziato l’importanza di coinvolgere le famiglie e i giovani nella prevenzione, affermando che conoscere limiti, diritti e doveri rappresenta un passo fondamentale per contrastare comportamenti dannosi. La discussione si inserisce nel più ampio dibattito sulla tutela dei minori e sul ruolo delle istituzioni.
“Il Bullismo va affrontato nei palazzi, ma anche fuori, con i ragazzi, con le famiglie. La prevenzione nasce conoscendo limiti, diritti e doveri ”. Sono le dichiarazioni di Enzo Amich, Componente della IX Commissione della Camera dei Deputati, in occasione della Maratona Bullismo 2026, promossa da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. Un artista con uno stile che sfiora quasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bullismo: Amich (FdI), tematica che va affrontata dentro e fuori dai palazzi
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