Bruno Vespa si scusa per le parole di Concita Borrelli | È una frase sbagliata avrei dovuto intervenire
Nella puntata di martedì 19 maggio di Porta a Porta, Bruno Vespa ha espresso delle scuse in apertura, commentando le parole pronunciate da Concita Borrelli. Vespa ha dichiarato che una frase pronunciata in precedenza era sbagliata e che avrebbe dovuto intervenire. La discussione si è concentrata su quanto detto dalla giornalista durante la trasmissione, portando alle scuse pubbliche del conduttore. La puntata è proseguita con altri interventi e approfondimenti.
Arrivano le scuse di Bruno Vespa in apertura della puntata di Porta a Porta di martedì 19 maggio, dopo le parole pronunciate da Concita Borrelli. La giornalista ha pronunciato una frase che ha destato non poche polemiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Lo stupro è il sogno di tutti noi. #BrunoVespa si scusa nella puntata di ieri di #Portaaporta per le dichiarazioni di #ConcitaBorrelli, ma allo stesso tempo si giustifica con una motivazione assurda. x.com
Mi scuserò ovviamente anche io nella prossima puntata di Porta a Porta. Lo dice il conduttore di Porta a Porta, Bruno Vespa, in merito alle frasi sullo stupro pronunciate da Concita Borrelli nell'ultima puntata le programma. La redazione ha fatto sapere che - Facebook facebook
Vespa rossa di spalle reddit
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