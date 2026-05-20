Bruno Vespa si scusa per le parole di Concita Borrelli | È una frase sbagliata avrei dovuto intervenire

Nella puntata di martedì 19 maggio di Porta a Porta, Bruno Vespa ha espresso delle scuse in apertura, commentando le parole pronunciate da Concita Borrelli. Vespa ha dichiarato che una frase pronunciata in precedenza era sbagliata e che avrebbe dovuto intervenire. La discussione si è concentrata su quanto detto dalla giornalista durante la trasmissione, portando alle scuse pubbliche del conduttore. La puntata è proseguita con altri interventi e approfondimenti.

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