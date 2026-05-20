Bronzo ai ragazzi di Ness1 Escluso

Lo scorso fine settimana, i giovani dell’associazione Ness1 Escluso, fondata nel 2017, sono arrivati terzi alle finali nazionali del campionato di calcio DCP tenutesi a Coverciano. La squadra ha conquistato il bronzo in una competizione che ha visto partecipare diverse rappresentative provenienti da varie regioni italiane. La partecipazione si è svolta nel rispetto delle regole stabilite dal torneo e ha coinvolto diversi giovani in un evento sportivo di livello nazionale.

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