Bronzo ai ragazzi di Ness1 Escluso
Lo scorso fine settimana, i giovani dell’associazione Ness1 Escluso, fondata nel 2017, sono arrivati terzi alle finali nazionali del campionato di calcio DCP tenutesi a Coverciano. La squadra ha conquistato il bronzo in una competizione che ha visto partecipare diverse rappresentative provenienti da varie regioni italiane. La partecipazione si è svolta nel rispetto delle regole stabilite dal torneo e ha coinvolto diversi giovani in un evento sportivo di livello nazionale.
Nello scorso fine settimana, i ragazzi di Ness1 Escluso, associazione fondata nel 2017 da Fabio Galvani, sono arrivati terzi alle finali nazionali del campionato di calcio DCP di Coverciano. Il calcio Dcp è una divisione federale speciale, nata ufficialmente nel 2019 (inizialmente come Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale), pensata per rendere il gioco del calcio accessibile e inclusivo per atleti con diverse forme di disabilità. L’Italia è stata la prima federazione calcistica al mondo a istituire una divisione ufficiale interamente dedicata a questo scopo. Uno splendido traguardo che premia l’impegno, la passione e il valore di un progetto in crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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