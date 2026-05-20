Brondby-FC Copenaghen playoff giovedì 21 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Serata di derby a Vestegnen

Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 18:30 si disputa lo spareggio tra Brondby e FC Copenaghen, in una sfida che si preannuncia interessante e ricca di tensione. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono disponibili quote e pronostici per l’incontro. Questa partita si inserisce in un contesto particolare, poiché vede affrontarsi una delle squadre che occupano la terza o quarta posizione nella classifica del girone, mentre l’altra si trova in testa alla zona retrocessione.

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