Brondby-FC Copenaghen playoff giovedì 21 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Serata di derby a Vestegnen
Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 18:30 si disputa lo spareggio tra Brondby e FC Copenaghen, in una sfida che si preannuncia interessante e ricca di tensione. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono disponibili quote e pronostici per l’incontro. Questa partita si inserisce in un contesto particolare, poiché vede affrontarsi una delle squadre che occupano la terza o quarta posizione nella classifica del girone, mentre l’altra si trova in testa alla zona retrocessione.
Strano spareggio quello di questa stagione tra Brondby ed FC Copenaghen. Ricordiamo che si gioca tra la terza o la quarta classificata del girone nel quale si lotta per il titolo e la prima del girone retrocessione. Contro ogni pronostico, l’FCK si è classificato solo settimo al termine della stagione regolare per cui ha giocato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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