Brindisi ospita la study visit del progetto europeo Olympics4All

Lunedì 18 maggio, a Brindisi, si è svolta una visita di studio legata al progetto europeo Olympics4All, parte del network Urbact IV. L’iniziativa si concentra sulla creazione di politiche rivolte all’invecchiamento attivo, all’inclusione sociale e al miglioramento del benessere urbano attraverso lo sport e la partecipazione comunitaria. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi paesi europei, che hanno visitato alcune strutture e condiviso esperienze sui programmi locali dedicati a queste tematiche.

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