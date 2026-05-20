Brindisi ospita la study visit del progetto europeo Olympics4All
Lunedì 18 maggio, a Brindisi, si è svolta una visita di studio legata al progetto europeo Olympics4All, parte del network Urbact IV. L’iniziativa si concentra sulla creazione di politiche rivolte all’invecchiamento attivo, all’inclusione sociale e al miglioramento del benessere urbano attraverso lo sport e la partecipazione comunitaria. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi paesi europei, che hanno visitato alcune strutture e condiviso esperienze sui programmi locali dedicati a queste tematiche.
BRINDISI - Si è svolta lunedì 18 maggio la bilateral study visit del progetto europeo Olympics4All, network Urbact IV dedicato allo sviluppo di politiche innovative per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e il benessere urbano attraverso lo sport e la partecipazione di comunità.La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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