Brianza | aperto il bando per il bonus affitti ai pensionati ISEE basso

È stato pubblicato il bando per il bonus affitti destinato ai pensionati con un ISEE basso nei sette comuni della Brianza. Il contributo è rivolto a chi riceve una pensione e ha un ISEE inferiore a una determinata soglia stabilita dal regolamento. Le domande devono essere presentate presso gli uffici comunali entro i termini indicati nel bando. La misura mira a sostenere le spese di affitto di pensionati che si trovano in condizioni economiche più svantaggiate.

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? Punti chiave Quali sono i sette comuni della Brianza che possono accedere?. Chi può richiedere il contributo con la propria pensione?. Come si presenta la domanda online senza andare allo sportello?. Quanto riceverà in denaro chi ha un ISEE sotto i 10.141 euro?.? In Breve Fondi da 50.359 euro gestiti dal Consorzio Desio-Brianza tramite Codebri.. Scadenza domande online entro le ore 18:00 del 30 giugno 2026.. Contributi da 1.000 euro per ISEE sotto 10.141 euro o 500 euro fino a 16.000.. Beneficiari residenti a Desio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo.. A partire dalle ore 12 di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, i pensionati residenti in sette comuni della Brianza possono presentare le domande per il nuovo bando regionale volto a sostenere il pagamento dei canoni di locazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brianza: aperto il bando per il bonus affitti ai pensionati ISEE basso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modena: nuovo bando SoSport, bonus per lo sport ai ragazzi con Isee bassoIl Comune di Modena ha presentato mercoledì 15 aprile il rinnovo del bando SoSport, un’iniziativa volta a sostenere le famiglie nel pagamento delle... Bonus affitti per i pensionati in difficoltàÈ accessibile da oggi il bando che aiuta i pensionati in difficoltà a pagare l’affitto. Case popolari nel Varesotto, aperto il bando per l’assegnazione degli alloggi agli aventi dirittoPer informazioni è possibile contattare l’ufficio alloggi del Comune di Varese in via San Giusto oppure Aler Varese, Como e Monza Brianza nella sede di Busto Arsizio (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Case popolari a Varese, aperto il bando per l’assegnazione degli alloggi pubbliciDomande online fino al 22 giugno 2026 per gli alloggi disponibili nel Distretto di Varese. Possono partecipare cittadini con Isee fino a 16mila euro residenti o lavoratori nell’ambito distrettuale. Pr ... varesenews.it