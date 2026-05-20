BREAKING | L’Arsenal vince il titolo di Premier League per la prima volta in 22 anni

L’Arsenal ha conquistato il titolo di Premier League per la prima volta in 22 anni. La decisione è arrivata dopo il pareggio per 1-1 tra il Manchester City e il Bournemouth, risultato che ha permesso ai Gunners di assicurarsi il primo posto in classifica. La vittoria segna una svolta significativa, considerando l’intera stagione e le sfide affrontate. La squadra ha ottenuto il titolo alla conclusione di un campionato equilibrato e competitivo, concludendo con il punteggio più alto rispetto alle altre contendenti.

2026-05-19 22:25:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal stasera è stato incoronato campione della Premier League dopo il pareggio per 1-1 del Manchester City a Bournemouth. L’errore del City significa che l’Arsenal è quattro punti avanti a una sola partita dalla fine: domenica contro il Crystal Palace. Junior Kroupi ha segnato il gol che ha portato il Bournemouth in vantaggio contro il City al 39?, piegandosi in modo sublime per mettere l’Arsenal sull’orlo del baratro. La risposta del City è stata sorprendentemente schietta e, anche se Erling Haaland ha segnato il pareggio nei minuti di recupero, era troppo poco, troppo tardi per gli uomini di Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Arsenal win Premier League for first time in 22 years

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