Boxe e danza allo Zen | saggi finali all' istituto Giovanni Falcone
Sabato 23 maggio, alle ore 10:30, l'istituto comprensivo Giovanni Falcone nello Zen ospiterà i saggi finali delle attività sportive gratuite di boxe e danza, organizzate dall'ASD Boxe Team Tranchina durante l'anno scolastico. La palestra dell'istituto sarà il luogo dove si svolgeranno le esibizioni di fine corso di queste due discipline, coinvolgendo i partecipanti che hanno frequentato le lezioni durante l'anno. L'evento si terrà presso la struttura scolastica.
Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 10:30, la palestra dell'istituto comprensivo Giovanni Falcone allo Zen ospiterà i saggi finali delle attività sportive gratuite di boxe e danza organizzate durante l'anno scolastico dalla ASD Boxe Team Tranchina. L'evento, aperto alla cittadinanza, si terrà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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