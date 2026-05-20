Bournemouth – Manchester City 1-1 | resoconto risultato e gol mentre il Cherries consegna il titolo all’Arsenal

Nel match tra Bournemouth e Manchester City, terminato 1-1, sono stati segnati un gol per ciascuna squadra. La partita si è conclusa con un pareggio che ha permesso all'Arsenal di conquistare il titolo di campione. La gara si è svolta senza particolari incidenti e i gol sono stati realizzati nel corso dei novanta minuti. La squadra ospite ha ottenuto un punto importante, mentre il Bournemouth ha consegnato di fatto il titolo ai rivali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui