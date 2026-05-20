Bournemouth – Manchester City 1-1 | resoconto risultato e gol mentre il Cherries consegna il titolo all’Arsenal
Nel match tra Bournemouth e Manchester City, terminato 1-1, sono stati segnati un gol per ciascuna squadra. La partita si è conclusa con un pareggio che ha permesso all'Arsenal di conquistare il titolo di campione. La gara si è svolta senza particolari incidenti e i gol sono stati realizzati nel corso dei novanta minuti. La squadra ospite ha ottenuto un punto importante, mentre il Bournemouth ha consegnato di fatto il titolo ai rivali.
2026-05-19 22:34:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Le speranze di Pep Guardiola di concludere la sua carriera da allenatore del Manchester City con un triplete nazionale sono finite dopo che il pareggio per 1-1 a Bournemouth ha consegnato il titolo di Premier League all’Arsenal. Dopo la vittoria per 1-0 dell’Arsenal sul Burnley lunedì, il City si è diretto al Vitality Stadium con la necessità di vincere per inviare la corsa al titolo all’ultima giornata della stagione domenica. Ma, un giorno dopo la notizia che Guardiola lascerà il club alla fine della stagione, il City ha prodotto una prestazione ben al di sotto degli standard fissati dal suo allenatore durante il suo straordinario decennio al club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Bournemouth vs Manchester United 2-2 Live Stream Premier League EPL Football Match Score Highlights
Sullo stesso argomento
Manchester City – Arsenal 2-1: resoconto, risultato e gol mentre il pugnale di Haaland intacca le speranze di titolo dei Gunners2026-04-19 19:39:00 Giorni caldissimi in redazione! Resta aggiornato su tutta l’azione di Manchester City-Arsenal in Premier League Il Manchester...
Leggi anche: Arsenal – Fulham 3-0: resoconto, risultato e gol mentre i Gunners si allontanano di sei punti dal City
Il Manchester City stecca 1-1 a Bournemouth (pareggio inutile segnato al 90+5') e così l' #Arsenal vince la Premier League dopo 22 anni! Gunners campioni d'Inghilterra! #BOUMCI x.com
Incredibile ma vero, l’Arsenal è ufficialmente campione d’Inghilterra con una giornata d’anticipo. Il Manchester City non va oltre l’1-1 sul campo del Bournemouth e scivola a quattro lunghezze di distanza dalla vetta, regalando matematicamente il titolo ai Gunn facebook
20 TROFEI in 10 anni al Manchester City reddit
Bournemouth-Manchester City 1-1: video, gol e highlightsIl gol di Haaland al 95' non basta: il Manchester City non va oltre il pari sul campo del Bournemouth e consegna il titolo della Premier all’Arsenal, campione con una giornata di anticipo. Apre Kroupi ... sport.sky.it
Manchester City - Bournemouth Cronaca, formazioni e statisticheEmbeddable widget for Betslip Gol! Manchester City 1, Bournemouth 0. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di ... tuttosport.com