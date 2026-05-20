Borseggi la regina Shakira patteggia 22 mesi | presto libera Vivevo una fase difficile ero incinta

Da ilgazzettino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante nota per le sue esibizioni pubbliche ha accettato di patteggiare una pena di 22 mesi di reclusione in relazione a un episodio di borseggio. Secondo quanto dichiarato, in quel periodo si trovava in una fase complicata della sua vita e era incinta, motivo che avrebbe influenzato il suo comportamento. La decisione di patteggiare dovrebbe portare alla sua immediata liberazione, dopo aver riconosciuto la responsabilità delle sue azioni.

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VENEZIA - «Mi assumo la piena responsabilità di quello che ho fatto. Era un periodo difficile, in quel momento non sapevo quello che stavo facendo: ero incinta, aspettavo la mia bambina, e ho agito senza pensare. Ora però sto meglio, qui in casa con il mio compagno». Un mea culpa, una giustificazione e la promessa di risarcire «non appena la disponibilità economica glielo consentirà», come ha rimarcato il suo avvocato: ieri pomeriggio, in aula a Venezia, per la prima volta ha preso la parola Shakira Ibrahimovic, la “regina delle borseggiatrici” di Venezia, al centro di un’inchiesta che riguarda anche altre 22 persone, tutte a vario titolo accusate di furti e rapine. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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