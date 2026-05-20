Borse di studio da 3mila euro per 4 classi delle scuole di Monza | il premio di Bcc Barlassina
Lunedì 18 maggio si è svolta presso l’Hotel de la Ville di Monza la presentazione della seconda edizione del Premio Bcc Barlassina “Scuolavoro”. L’iniziativa, promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina, prevede l’attribuzione di borse di studio da 3.000 euro a quattro classi delle scuole di Monza. Lo scopo dichiarato è quello di valorizzare la formazione professionale, il talento dei giovani e rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro.
È stata presentata lunedì 18 maggio, presso l’Hotel de la Ville di Monza, la seconda edizione del Premio Bcc Barlassina “Scuolavoro”, l’iniziativa promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina per valorizzare la formazione professionale, il talento dei giovani e il legame tra scuola. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Post Doc in Europe €3000 Salary Expenses €1000 | Can take Family along
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