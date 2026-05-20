Borse di studio da 3mila euro per 4 classi delle scuole di Monza | il premio di Bcc Barlassina

Da monzatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio si è svolta presso l’Hotel de la Ville di Monza la presentazione della seconda edizione del Premio Bcc Barlassina “Scuolavoro”. L’iniziativa, promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina, prevede l’attribuzione di borse di studio da 3.000 euro a quattro classi delle scuole di Monza. Lo scopo dichiarato è quello di valorizzare la formazione professionale, il talento dei giovani e rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stata presentata lunedì 18 maggio, presso l’Hotel de la Ville di Monza, la seconda edizione del Premio Bcc Barlassina “Scuolavoro”, l’iniziativa promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina per valorizzare la formazione professionale, il talento dei giovani e il legame tra scuola. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Post Doc in Europe €3000 Salary Expenses €1000 | Can take Family along

Video Post Doc in Europe ?? €3000 Salary Expenses €1000 | Can take Family along

Sullo stesso argomento

Bcc, borse di studio per giovani soci e figliIl Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS, promuove i bandi 2026 per...

Premio Semplicemente Donna, la giornata di assegnazione delle Borse di studioArezzo, 4 maggio 2026 – Sarà la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo a ospitare, giovedì 7 maggio alle ore 10, la cerimonia di consegna delle...

borse di borse di studio daBorse di studio da Istituto Marangoni e Dolce & Gabbana BeautySi chiama Talent Contest DG Beauty, la scolarship di Istituto Marangoni in collaborazione con Dolce & Gabbana Beauty che mette a disposizione ... ilsole24ore.com

borse di borse di studio daSanza Summer School: bando per 20 borse di studio da 1.000 euroVenti borse di studio da mille euro per la terza edizione della Sanza Summer School, dal 15 al 27 giugno 2026. Domande entro il 25 maggio ... napolitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web