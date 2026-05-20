Borse di studio da 3mila euro per 4 classi delle scuole di Monza | il premio di Bcc Barlassina

Lunedì 18 maggio si è svolta presso l’Hotel de la Ville di Monza la presentazione della seconda edizione del Premio Bcc Barlassina “Scuolavoro”. L’iniziativa, promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina, prevede l’attribuzione di borse di studio da 3.000 euro a quattro classi delle scuole di Monza. Lo scopo dichiarato è quello di valorizzare la formazione professionale, il talento dei giovani e rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro.

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