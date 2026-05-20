Bonus cultura truffa da 83mila euro a Torino | denunciato un commerciante online e multati 190 studenti in tutta Italia
Una truffa da 83 mila euro legata al bonus cultura è stata scoperta a Torino, con un commerciante online denunciato. In tutta Italia, 190 studenti sono stati multati per aver tentato di usufruire indebitamente del bonus da 500 euro, pensato per acquisti culturali come libri, ingressi a musei e concerti. La vicenda ha portato all'apertura di indagini e a diverse sanzioni, evidenziando le irregolarità riscontrate nel sistema di distribuzione del bonus.
Il Bonus cultura da 500 euro, ideato per l'acquisto di libri, ingressi ai musei e concerti, è finito al centro di una pesante speculazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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