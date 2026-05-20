Bonus affitti per i pensionati in difficoltà

Da oggi è aperto il bando che offre un aiuto ai pensionati in difficoltà economica per il pagamento dell’affitto. La misura prevede un contributo che copre parte delle spese di locazione, destinato a coloro che rispettano determinati requisiti di reddito. La domanda può essere presentata tramite i canali ufficiali entro una scadenza specifica. La pubblicazione del bando segna l’avvio della procedura per l’assegnazione dei fondi, che saranno distribuiti secondo le modalità stabilite dall’ente competente.

È accessibile da oggi il bando che aiuta i pensionati in difficoltà a pagare l’ affitto. Il bando, finanziato da Regione Lombardia, è gestito da Codebri, Consorzio Desio-Brianza, ed è riservato ai residenti nei Comuni d’ambito, ovvero Desio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo. Il bando mette a disposizione un contributo fino a 1.000 euro per pagare il canone di locazione della casa di residenza. È necessario avere la residenza nell’alloggio in locazione per il quale si richiete il contributo e avere come unico reddito quello da pensione di vecchiaia o anzianità, reversibilità o invalidità con Isee pari o inferiore a 16mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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