Bongiorno replica a Petrotto | Non si rassegna alla sconfitta contro di me centinaia di post con falsità e calunnie

Il confronto tra il sindaco e l’ex primo cittadino di Racalmuto prosegue con nuovi scambi pubblici. Dopo le dichiarazioni di Petrotto, Bongiorno ha risposto affermando che l’avversario non si arrende alla sconfitta e ha accusato Petrotto di aver diffuso numerosi post contenenti falsità e calunnie. La disputa riguarda il modo in cui vengono gestiti i fatti e le opinioni sui social, con entrambe le parti che continuano a scambiarsi accuse e controaccuse pubblicamente.

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