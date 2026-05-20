Bongiorno replica a Petrotto | Non si rassegna alla sconfitta contro di me centinaia di post con falsità e calunnie
Il confronto tra il sindaco e l’ex primo cittadino di Racalmuto prosegue con nuovi scambi pubblici. Dopo le dichiarazioni di Petrotto, Bongiorno ha risposto affermando che l’avversario non si arrende alla sconfitta e ha accusato Petrotto di aver diffuso numerosi post contenenti falsità e calunnie. La disputa riguarda il modo in cui vengono gestiti i fatti e le opinioni sui social, con entrambe le parti che continuano a scambiarsi accuse e controaccuse pubblicamente.
Continua lo scontro politico a Racalmuto tra il sindaco Calogero Bongiorno e l’ex primo cittadino Salvatore Petrotto. Dopo la nota diffusa da Petrotto con la richiesta di dimissioni, Bongiorno ha replicato duramente parlando di “falsità, insinuazioni e calunnie” e annunciando querele.Condanna da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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