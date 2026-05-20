Bondeno marcia trionfale Cinque reti in trasferta

Nel pomeriggio di sabato si è disputata la penultima giornata del campionato di Serie A1, con una partita tra i matildei e il Csp San Giorgio a Casale di Scodosia. La squadra ospite ha ottenuto una vittoria con cinque reti segnate in trasferta, contribuendo alla loro marcia trionfale in questa fase della stagione. La partita si è svolta in un clima acceso, con entrambe le formazioni che hanno cercato di conquistare punti fondamentali per la classifica.

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Nel pomeriggio di sabato è andata in scena la penultima giornata del campionato di Serie A1. L’incontro ha visto i matildei scendere in campo a Casale di Scodosia contro i padroni di casa del Csp San Giorgio in cerca di punti chiave per la lotta salvezza. L’avvio è dei migliori per gli ospiti: dopo appena 30 secondi Succi trova impreparata la difesa avversaria e porta in vantaggio l’ HC Bondeno. Gli avversari però non si lasciano condizionare dall’avvio e poco dopo pareggiano con una veloce ripartenza. I veneti hanno subito dopo la palla del vantaggio su corner corto, un potente drag flick su cui nulla può Severini vale il soprasso. Dopo la pausa lunga, l’HC Bondeno mostra al pubblico perché ha meritato la promozione: prima Alessandro Calzolari e poi Marcello Succi segnano su corner corto riportando avanti i matildei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bondeno, marcia trionfale. Cinque reti in trasferta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una marcia trionfaledi Michele Flori PISTOIA Nove partite, sette avversarie, più di mille chilometri percorsi. Smile Cosenza travolge Messina: 24-4 e marcia trionfale verso la BLa Smile Cosenza Pallanuoto ha confermato il proprio primato nella Serie C con una prestazione dominante contro l’Ossidiana Messina, chiudendo...