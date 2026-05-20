A Bolzano l’arcobaleno torna a comparire nel cielo, mentre il presidente della provincia ha dichiarato che la minoranza linguistica rappresenta una minoranza. Recentemente, sono state sollevate domande sul motivo per cui si sia fatto un paragone tra questa minoranza e la comunità LGBTQIA+. Nel frattempo, è previsto un aggiornamento del layout istituzionale di Palazzo Widmann, che avverrà nel corso di questo mese. Questi eventi e dichiarazioni stanno attirando l’attenzione sulla situazione politica e sociale della regione.

? Domande chiave Perché Kompatscher ha paragonato la minoranza linguistica alla comunità LGBTQIA+?. Come cambierà il design istituzionale di Palazzo Widmann questo mese?. Quali imprese locali sono state chiamate a esporre l'arcobaleno?. Perché la bandiera era stata rimossa l'anno scorso?.? In Breve Karin Ranzi coordina l'Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili per il Pride.. Iniziative iniziate il 17 maggio con la campagna contro l'omolesbobitransfobia.. La Provincia integra i simboli arcobaleno nel proprio corporate design istituzionale.. Kompatscher invita imprese e organizzazioni locali a esporre bandiere a giugno.. Il presidente della... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, torna l’arcobaleno: Kompatscher: “Siamo una minoranza

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