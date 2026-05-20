Bolzano scoperto vano elettronico | arrestato uomo con 40.000€ di droga
Durante un controllo in una zona di Bolzano, le forze dell'ordine hanno scoperto un vano elettronico nascosto all’interno di un veicolo. All’interno sono stati trovati circa 40.000 euro di sostanza stupefacente. Il conducente è stato arrestato. Da un primo accertamento, il carico era nascosto in un doppio fondo realizzato con tecnologia avanzata, che ha permesso di celare la droga tra le componenti del veicolo. La scoperta è stata possibile grazie a un’attenta ispezione e a strumenti di analisi specifici.
?? Punti chiave Come ha fatto il conducente a nascondere il carico nel veicolo? Quale tecnologia avanzata è stata usata per il doppio fondo? Chi gestisce la rete di distribuzione collegata alla provincia di Brescia? Come riuscirà la polizia a smantellare l'intera organizzazione criminale??? In Breve Mezzo dotato di sofisticato sistema di apertura elettronica integrato nella carrozzeria. Mezzo chilogrammo di cocaina sottovuoto con valore stimato di 40.000 euro. Indagini della squadra mobile s . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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