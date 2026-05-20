Bolzano scoperto vano elettronico | arrestato uomo con 40.000€ di droga

Durante un controllo in una zona di Bolzano, le forze dell'ordine hanno scoperto un vano elettronico nascosto all’interno di un veicolo. All’interno sono stati trovati circa 40.000 euro di sostanza stupefacente. Il conducente è stato arrestato. Da un primo accertamento, il carico era nascosto in un doppio fondo realizzato con tecnologia avanzata, che ha permesso di celare la droga tra le componenti del veicolo. La scoperta è stata possibile grazie a un’attenta ispezione e a strumenti di analisi specifici.

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