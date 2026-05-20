Nella zona di Ponte Roma a Bolzano, gli agenti hanno arrestato un uomo accusato di spaccio di droga, trovandolo in possesso di diverse dosi di eroina. Durante i controlli nel parco, sono stati fermati anche altri soggetti, senza ulteriori dettagli sui loro ruoli. Gli agenti hanno sorpreso lo scambio di sostanze stupefacenti mentre avveniva tra l’arrestato e un altro individuo, ma non sono state fornite informazioni sulle modalità dell’operazione. Le autorità proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’attività illecita.

? Domande chiave Come hanno fatto gli agenti a sorprendere lo scambio di droga?. Chi sono gli altri soggetti fermati durante i controlli nel parco?. Cosa hanno trovato gli operatori nella zona industriale di Bolzano?. Perché il questore ha ordinato l'espulsione immediata del giovane residente?.? In Breve Denuncia per furto di alcolici a un albanese di 30 anni al Walther Park.. Sequestrata spranga di ferro a un cinquantunenne italiano nella zona industriale.. Denunciato georgiano di 32 anni con tronchese e tre stranieri per violazione foglio di via.. Espulso per irregolarità il peruviano 23enne su disposizione del questore Giuseppe Ferrari.. A Bolzano, un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nei pressi di Ponte Roma dopo uno scambio di denaro e stupefacenti che ha coinvolto anche un acquirente di 54 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, arrestato pusher a Ponte Roma: scovate dosi di eroina

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