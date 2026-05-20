A Bologna, un uomo di 41 anni di origini peruviane è stato arrestato per rapina impropria dopo aver aggredito i sanitari e aver preso l’ambulanza in uso, tentando di scappare. Durante il tentativo di fuga, ha anche cercato di speronare una volante della polizia intervenuta sul posto. L’uomo ha messo in atto un comportamento violento e fuori controllo, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per mettere fine alla situazione.

Un uomo di origine peruviana è stato arrestato per rapina impropria dopo aver aggredito alcuni operatori sanitari e tentato la fuga a bordo di un’ambulanza. L’episodio si è verificato nella notte del 20 maggio 2026 a Bologna, durante un intervento della Polizia Stradale in seguito a un incidente stradale. La dinamica dei fatti secondo la Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud è stata inviata dal Centro Operativo Polizia Stradale di Casalecchio di Reno per effettuare i rilievi di un incidente stradale avvenuto al km 11 della carreggiata sud dell’autostrada A14. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bologna, follia in A14: aggredisce i sanitari, ruba l'ambulanza e tenta di speronare la Polizia

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