Bologna dece scontare 8 anni di carcere | arrestato marocchino

A Bologna, un uomo di origini marocchine è stato arrestato dopo essere stato condannato a otto anni di carcere. Il soggetto, già sottoposto agli arresti domiciliari, ha un passato criminale consolidato. L’arresto è stato effettuato in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalle autorità competenti. Si tratta di un provvedimento legale che conclude un procedimento giudiziario in cui si è stabilita la condanna definitiva.

A essere finito alla Dozza è un 41enne di origine marocchina sorpreso da una pattuglia in via del Lavoro, nel quartiere San Donato. In particolare, l’uomo, pluripregiudicato e già finito agli arresti domiciliari, era destinatario di un ordine di carcerazione per una pena di 7 anni, 10 mesi e 11 giorni per i tanti precedenti penali, tra cui reati contro il patrimonio, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato Bolognina Pontevecchio lo hanno arrestato durante un controllo dei territorio. I poliziotti lo hanno riconosciuto immediatamente poiché l’uomo, qualche anno fa, si era reso responsabile di un tentativo di truffa, legato alla vendita di biciclette provento di furto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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BOLOGNA, il sovraffollamento nella casa circondariale della Dozza di Bologna | DIETRO LE SBARRE

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