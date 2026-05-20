Bmw smontata cofano fari e pezzi del motore spariti | raid nel parcheggio dell' aeroporto
Nella notte tra giovedì e venerdì, un’auto di proprietà di un imprenditore bresciano è stata trovata smontata nel parcheggio coperto P3 dell’aeroporto di Orio al Serio. La vettura, una BMW, presentava il cofano aperto e alcuni fari e pezzi del motore erano stati rimossi. La scoperta è avvenuta al rientro da un viaggio di lavoro, lasciando il proprietario con un’auto completamente smontata e senza alcuni componenti essenziali. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso.
Rientro amaro da un viaggio di lavoro per Andrea Montini, imprenditore bresciano e titolare della Risolì di Lumezzane, che nella notte tra giovedì e venerdì ha trovato la propria auto completamente smontata nel parcheggio coperto P3 dell’aeroporto di Orio al Serio.L'auto, una Bmw M3 Competition. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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