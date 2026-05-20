Blitz in via Lucci | 13 verbali a commercianti e sei auto rimosse

Nella giornata di oggi, la polizia municipale di Napoli ha portato a termine un'operazione in via A. Lucci, nel quartiere San Lorenzo. Durante il blitz sono stati redatti tredici verbali a commercianti che esercitavano attività senza autorizzazione e sono state rimosse sei vetture per violazioni al codice della strada. L'intervento ha coinvolto anche il controllo di alcune autoscuole e il monitoraggio di eventuali abusi nell'area. Nessun dettaglio su eventuali ulteriori sviluppi è stato comunicato al momento.

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