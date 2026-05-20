Blitz antidroga | poliziotto fuori servizio incastra un giovane spacciatore recidivo
Durante una normale attività nei pressi di Galatina, un poliziotto fuori servizio ha notato un giovane comportarsi in modo sospetto. Seguendo alcuni movimenti, ha deciso di intervenire e ha trovato il ragazzo in possesso di sostanze stupefacenti. L’operazione, partita quasi per caso, ha portato alla denuncia del 23enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio. La vicenda si è conclusa con il sequestro della droga e l’avvio delle procedure legali.
GALATINA – Un’operazione nata quasi per caso, alla periferia di Galatina, ha portato alla denuncia di un 23enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto frutto dell’occhio lungo di poliziotto in forza alla squadra di polizia giudiziaria del commissariato locale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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