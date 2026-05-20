Blitz antidroga | poliziotto fuori servizio incastra un giovane spacciatore recidivo

Durante una normale attività nei pressi di Galatina, un poliziotto fuori servizio ha notato un giovane comportarsi in modo sospetto. Seguendo alcuni movimenti, ha deciso di intervenire e ha trovato il ragazzo in possesso di sostanze stupefacenti. L’operazione, partita quasi per caso, ha portato alla denuncia del 23enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio. La vicenda si è conclusa con il sequestro della droga e l’avvio delle procedure legali.

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