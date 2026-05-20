Blitz antidroga con 26 arresti coinvolto anche un 39enne di Sant’Agata di Militello

Nella notte tra ieri e oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di 26 persone in diverse regioni italiane, tra cui Palermo, Roma e Calabria. Tra queste figure, figura anche un uomo di 39 anni proveniente dal Messinese. L’azione è scaturita da un’indagine volta a smantellare un traffico di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno sequestrato diverse quantità di droga e effettuato perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati.

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