Un forum dedicato alla biodiversità ha organizzato visite guidate alle dune costiere per sensibilizzare sulla tutela di questo ecosistema. Durante le escursioni, i partecipanti potranno osservare direttamente le caratteristiche dell’ambiente dunale e conoscere le specie che lo abitano. Sono state pianificate attività che coinvolgono la popolazione locale per promuovere pratiche di conservazione. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza sull’importanza delle azioni a livello territoriale per la salvaguardia dell’equilibrio ambientale.

? Punti chiave Come possono le azioni locali proteggere gli equilibri climatici globali?. Cosa accadrà concretamente durante la visita guidata all'area dunale?. Perché la salute del litorale dipende dalla gestione delle dune?. Quali strategie emergeranno dal confronto tra esperti e residenti?.? In Breve Evento organizzato dall'associazione Dune presso il Park Hotel le Dune di Giovino.. Inizio forum previsto per le ore 09.00 di venerdì 22 maggio 2026.. Visita guidata all'area dunale programmata dopo il dibattito in sala.. Celebrazione in concomitanza con la Giornata mondiale della Biodiversità istituita dall'ONU.. Venerdì 22 maggio 2026 l’associazione Dune organizza un forum sulla biodiversità presso il Park Hotel le Dune di Giovino, a Catanzaro Lido, per sensibilizzare sulla tutela degli ecosistemi e delle specie minacciate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biodiversità: forum e visite alle dune per salvare l’ecosistema

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