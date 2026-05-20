Bikers Against Child Abuse premiata | 150 motociclisti in difesa dei bambini vittime di violenza

A San Gimignano si è tenuto un evento che ha visto la partecipazione di circa 150 motociclisti di un'associazione impegnata nella tutela dei minori. L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale la sensibilizzazione sui casi di violenza contro i bambini e il sostegno alle vittime. Durante la giornata, i partecipanti hanno sfilato nel centro storico, portando avanti una campagna di diffusione di materiali informativi. La manifestazione si è conclusa con una cerimonia di premiazione dell’associazione coinvolta, riconosciuta ufficialmente per il suo operato.

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San Gimignano, 20 maggio 2026 – Nella splendida cornice di San Gimignano si è svolto un evento straordinario che ha visto la partecipazione di 115 moto e oltre 150 bikers provenienti da tutta Italia, isole comprese, uniti da un unico grande obiettivo: proteggere i bambini vittime di abusi e maltrattamenti. In questo contesto di forte valore umano, sociale e simbolico, è stato conferito il Premio Internazionale BOOKS for PEACE 2026 a – Bikers Against Child Abuse USA e Italia, organizzazione internazionale di volontariato impegnata nella tutela e nella difesa dei minori vittime di violenza. Nata negli Stati Uniti nel 1995 e presente in Italia dal 2010, B. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bikers Against Child Abuse Hosting Event Sullo stesso argomento Inaugurate le case per donne e bambini vittime di violenzaSi chiama “Mattoni di speranza” e probabilmente il nome non potrebbe essere più azzeccato. Festival della canzone europea dei bambini, la scuola primaria di Borgonovo premiataÈ stato una grande festa il 18° Festival della Canzone europea dei Bambini, momento conclusivo del concorso Un Testo per noi, promosso dal Coro... Bikers Against Child Abuse protect kids, face abusers head-onTAMPA, Fla. - There is a group of bikers who are taking an important message on the road. So, we use our big, ugly, mean-looking side to help the kids feel empowered, Mello, the chapter president ... aol.com Bikers Against Child Abuse: Empowering children who have faced the unthinkableSPRINGFIELD, Mo. (KY3) -They aren’t vigilantes or rogue warriors; they’re road warriors, dedicated to helping children who have faced abuse. But don’t call the children victims, because to the Bikers ... ky3.com