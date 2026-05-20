Una mostra fotografica mette in evidenza quaranta immagini di artisti del rock internazionale, catturati durante le loro performance dal vivo. Le foto ritraggono i musicisti mentre si esibiscono, spesso davanti a grandi folle. La selezione di scatti è stata realizzata da un fotografo noto per aver documentato momenti significativi di concerti e eventi musicali. Le immagini sono esposte in una sede dedicata, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sui protagonisti della scena musicale.

Quaranta foto per raccontare i protagonisti assoluti della scena del rock internazionale, ripresi mentre si esibiscono, spesso di fronte a folle immense. E’ un percorso che attraversa le vie del pop globale, quello proposto dal fotografo Henry Ruggeri, che nel corso della sua lunga carriera, ha avuto l’occasione di salire sul palco, questi condividendone l’emozione prima dell’inizio dello spettacolo, con star assolute. Passioni, tensioni, fragilità, anche, che ha restituito negli scatti che compongono la mostra, ‘ Pictures of You ’, visitabile da domani al 26 luglio nella Pinacoteca Graziano Campanini (Via M. Rizzoli 4-6) a Pieve di Cento.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Big della musica in mostra. L’occhio di Henry Ruggeri

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Viterbo, Italy San Pellegrino in Fiore Flower Festival | Medieval City of the Popes | 4K

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