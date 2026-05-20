Durante una visita all'Esposizione alla Biennale, due figure sono state viste attraversare le Corderie e le Tese, tra le persone presenti. Uno dei presenti ha espresso un messaggio di supporto alla pace tra due altre figure, mentre si trovavano nel luogo. La scena è stata osservata da alcuni spettatori e ha attirato l’attenzione di chi segue gli eventi dell’esposizione. La visita si è svolta in un clima di interesse e attenzione verso le opere e le persone coinvolte.

VENEZIA - “Con te con tutto”, potrebbero ben dirsi Pietrangelo Buttafuoco e Alberto Stefani, attraversando le Corderie e solcando le Tese, durante la visita all’Esposizione Internazionale d’Arte. Il titolo del progetto espositivo di Chiara Camoni curato da Cecilia Canziani si attaglia perfettamente alla conversazione fra i due presidenti, blindatissima, tanto più perché precede di poche ore l’arrivo di Alessandro Giuli, atteso a Venezia da questa sera a domani mattina, prima per la tappa privata al Padiglione Italia e poi per la conferenza stampa a Palazzo Labia. Chiediamo al numero uno di Ca’ Giustinian se allora è ripreso il confronto con il ministro della Cultura, ma la sua risposta è un eloquente silenzio, riempito solo dalle parole concilianti del governatore: «Il Veneto è un territorio di pace. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Biennale, anche Stefani 'tifa' per la pace tra Giuli e Buttafuoco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Biennale Venezia, Stefani: "Arte sia occasione di dialogo e pace, Giuli verrà"“Spiace che non ci sia il ministro Giuli? Io sono qui come presidente della Regione, faccio quello che un presidente della Regione deve fare, essere...

Russia alla Biennale di Venezia. Tensione tra Giuli e ButtafuocoLa presentazione del Padiglione Italia alla 61/a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia che aprirà il 9 maggio è la miccia che...

Stefani alla Biennale, 'tornerò e visiterò tutti i padiglioni'Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha visitato oggi pomeriggio la Biennale Arte di Venezia, accompagnato dal presidente della Fondazione Pietrangelo Buttafuoco. (ANSA) ... ansa.it

Biennale, anche Stefani 'tifa' per la pace tra Giuli e ButtafuocoVENEZIA - Con te con tutto, potrebbero ben dirsi Pietrangelo Buttafuoco e Alberto Stefani, attraversando le Corderie e solcando le Tese, durante la visita ... ilgazzettino.it