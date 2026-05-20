Biciclette recuperate all’asta al Novi Sad una seconda vita per le due ruote
Nel corso di un’asta svolta nel centro della città, sono state messe all’incanto numerose biciclette che erano state abbandonate. Le biciclette sono state recuperate e ora si trovano in vendita, offrendo loro una seconda vita. L’evento ha attirato diversi partecipanti, interessati a riutilizzare queste due ruote per spostarsi in modo più sostenibile. La vendita delle biciclette rappresenta un tentativo di promuovere un uso più consapevole dei mezzi di trasporto e di ridurre il numero di oggetti smarriti o abbandonati in città.
Una seconda vita per le biciclette abbandonate e una nuova spinta verso la mobilità sostenibile cittadina. Sabato 23 maggio, presso le tribune del Parco Novi Sad a Modena, si terrà l'asta pubblica delle biciclette recuperate. I mezzi saranno esposti al pubblico a partire dalle 15 fino alle 18. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sullo stesso argomento
Primavera al Novi Sad, torna "Fatto in Italia" con le nuove collezioni e tendenze di stagioneIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Con l'arrivo della primavera, i banchi dell'evento Fatto in Italia si...
Novi Sad ancora ’vuoto’. I due bar senza gestori. Incognita sul futuroAgevolazioni per chi presidia le zone rosse, ma anche la segreta, neanche poi troppo, speranza che qualcuno prenda in gestione i due locali, non di...
Al parco Novi Sad torna l’asta delle biciclette . Info per difendersi dai furtiSabato, per tutta la mattina, torna al parco Novi Sad l’asta delle biciclette recuperate con il laboratorio che fornisce consigli per evitare di farsele rubare e la possibilità di effettuare test ... ilrestodelcarlino.it
Ecco come ti rubano la bicicletta: a lezione di metodi anti furto a ModenaModena, 24 aprile 2023 – Si è tenuto ieri il primo appuntamento con l’asta di biciclette recuperate in collaborazione con la Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento, sotto le tribune del parco Novi ... ilrestodelcarlino.it