Biciclette recuperate all’asta al Novi Sad una seconda vita per le due ruote

Nel corso di un’asta svolta nel centro della città, sono state messe all’incanto numerose biciclette che erano state abbandonate. Le biciclette sono state recuperate e ora si trovano in vendita, offrendo loro una seconda vita. L’evento ha attirato diversi partecipanti, interessati a riutilizzare queste due ruote per spostarsi in modo più sostenibile. La vendita delle biciclette rappresenta un tentativo di promuovere un uso più consapevole dei mezzi di trasporto e di ridurre il numero di oggetti smarriti o abbandonati in città.

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