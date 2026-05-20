Biciclette recuperate all’asta al Novi Sad una seconda vita per le due ruote

Da modenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di un’asta svolta nel centro della città, sono state messe all’incanto numerose biciclette che erano state abbandonate. Le biciclette sono state recuperate e ora si trovano in vendita, offrendo loro una seconda vita. L’evento ha attirato diversi partecipanti, interessati a riutilizzare queste due ruote per spostarsi in modo più sostenibile. La vendita delle biciclette rappresenta un tentativo di promuovere un uso più consapevole dei mezzi di trasporto e di ridurre il numero di oggetti smarriti o abbandonati in città.

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Una seconda vita per le biciclette abbandonate e una nuova spinta verso la mobilità sostenibile cittadina. Sabato 23 maggio, presso le tribune del Parco Novi Sad a Modena, si terrà l'asta pubblica delle biciclette recuperate. I mezzi saranno esposti al pubblico a partire dalle 15 fino alle 18. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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