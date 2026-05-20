Biblioteche universitarie in sofferenza tra orari ridotti e problemi di capienza | Servono più investimenti sul personale

Le biblioteche universitarie di Palermo affrontano diverse difficoltà, tra cui orari di apertura ridotti, problemi di capienza e criticità nei servizi di prestito librario. Gli spazi risulterebbero spesso insufficienti per accogliere gli studenti, e le limitazioni negli orari complicano l’accesso alle risorse. Si segnalano anche carenze di personale che influenzano la gestione quotidiana delle strutture. La situazione attuale mette in evidenza la necessità di investimenti specifici per migliorare le condizioni di servizio.

Orari ridotti, difficoltà di accesso agli spazi, problemi di capienza e criticità nei servizi di prestito librario: le biblioteche universitarie di Palermo sono in grande sofferenza. La Flc Cgil Palermo esprime forte preoccupazione e conferma il disagio che si registra non solo tra gli utenti che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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