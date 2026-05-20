Biagio è scomparso da circa un mese | si intensificano le ricerche

Da circa un mese, nella frazione Pastene di Sant’Angelo a Cupolo, si sono intensificate le ricerche di un uomo nato nel 1973. La sua scomparsa ha generato preoccupazione tra i residenti, poiché non si hanno più notizie di lui da tempo. Le forze dell’ordine stanno effettuando verifiche e controlli nella zona, mentre la famiglia e i conoscenti continuano a sperare in un suo ritrovamento. La persona scomparsa è alta circa 1,75 metri, di corporatura media, con capelli castani.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Cresce la preoccupazione nella frazione Pastene di Sant’Angelo a Cupolo per la scomparsa di un uomo del 1973 del quale non si avrebbero più notizie da circa un mese. La denuncia è stata presentata nella serata di ieri dai fratelli dell’uomo ai Carabinieri. I familiari, che vivono fuori regione, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui hanno deciso di rivolgersi all’Arma per fare chiarezza sulla vicenda. Secondo quanto emerso, l’uomo viveva da solo dopo la recente scomparsa della madre, avvenuta alcuni mesi fa. Da qui l’allarme lanciato dai parenti, preoccupati per il lungo periodo di silenzio. Biagio gira con una bicicletta e alto circa 1,70 capelli castani ed è residente a Pastene frazione di Sant’angelo a Cupolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Biagio è scomparso da circa un mese: si intensificano le ricerche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Uomo scomparso nel nulla da diverse ore: le ricerche disperateDa alcune ore sono in corso le ricerche di una persona scomparsa tra Terzigno e Poggiomarino, in provincia di Napoli. “Non si vede da giorni”. L’appello sconvolgente della famosa: il marito è scomparso, ricerche in corsoSono ore di forte apprensione attorno a una vicenda che sta rapidamente facendo il giro dei media. Biagio Antonacci racconta i suoi inizi da geometra e il legame con la madre Ornella. Ospite a Domenica In, il cantante ha ricordato il padre scomparso nel 2014 e il rimpianto di non avergli mai detto ti voglio bene. #BiagioAntonacci ift.tt/pARmQKH x.com Rozzano intitola una strada a Paolo Antonacci, papà di BiagioL’annuncio in diretta TV a Domenica In: un riconoscimento al volontariato e all’impegno civico che ha segnato la vita della città ... ilgiorno.it Domenica In, Mara Venier scherza con Biagio Antonacci: Ramazzotti li ammonisce al telefonoMomento simpatico in studio a Domenica In, nella puntata del 10 maggio: Biagio Antonacci ospite ed Eros Ramazzotti al telefono ... dilei.it