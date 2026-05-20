Biagio è scomparso da circa un mese | avvistato nei pressi di Apollosa

Da circa un mese non si hanno più notizie di un uomo nato nel 1973, scomparso nella frazione Pastene di Sant’Angelo a Cupolo. Recentemente, alcune testimonianze riferiscono di averlo avvistato nei pressi di Apollosa. La famiglia e le autorità stanno cercando di rintracciarlo, senza risultati finora. La scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che si sono rivolti alle forze dell’ordine per chiedere informazioni e assistenza. Le ricerche sono ancora in corso, ma non ci sono aggiornamenti ufficiali sulla sua posizione.

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Tempo di lettura: 2 minuti Cresce la preoccupazione nella frazione Pastene di Sant’Angelo a Cupolo per la scomparsa di un uomo del 1973 del quale non si avrebbero più notizie da circa un mese. La denuncia è stata presentata nella serata di ieri dai fratelli dell’uomo ai Carabinieri. I familiari, che vivono fuori regione, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui hanno deciso di rivolgersi all’Arma per fare chiarezza sulla vicenda. Secondo quanto emerso, l’uomo viveva da solo dopo la recente scomparsa della madre, avvenuta alcuni mesi fa. Da qui l’allarme lanciato dai parenti, preoccupati per il lungo periodo di silenzio. Biagio gira con una bicicletta e alto circa 1,70 capelli castani ed è residente a Pastene frazione di Sant’angelo a Cupolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Biagio è scomparso da circa un mese: avvistato nei pressi di Apollosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Biagio è scomparso da circa un mese: si intensificano le ricercheTempo di lettura: < 1 minutoCresce la preoccupazione nella frazione Pastene di Sant’Angelo a Cupolo per la scomparsa di un uomo del 1973 del quale... 15enne avvistato nei pressi di una scuola a Bergamo con un'arma soft air: l'allarme e la denunciaUn ragazzo di 15 anni è stato denunciato per violazione della normativa sulle armi dopo essere stato trovato in possesso di una pistola soft air... Biagio Antonacci racconta i suoi inizi da geometra e il legame con la madre Ornella. Ospite a Domenica In, il cantante ha ricordato il padre scomparso nel 2014 e il rimpianto di non avergli mai detto ti voglio bene. #BiagioAntonacci ift.tt/pARmQKH x.com Rozzano intitola una strada a Paolo Antonacci, papà di BiagioL’annuncio in diretta TV a Domenica In: un riconoscimento al volontariato e all’impegno civico che ha segnato la vita della città ... ilgiorno.it Domenica In, Mara Venier scherza con Biagio Antonacci: Ramazzotti li ammonisce al telefonoMomento simpatico in studio a Domenica In, nella puntata del 10 maggio: Biagio Antonacci ospite ed Eros Ramazzotti al telefono ... dilei.it