Biagio è scomparso da circa un mese | avvistato nei pressi di Apollosa
Da circa un mese non si hanno più notizie di un uomo nato nel 1973, scomparso nella frazione Pastene di Sant’Angelo a Cupolo. Recentemente, alcune testimonianze riferiscono di averlo avvistato nei pressi di Apollosa. La famiglia e le autorità stanno cercando di rintracciarlo, senza risultati finora. La scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che si sono rivolti alle forze dell’ordine per chiedere informazioni e assistenza. Le ricerche sono ancora in corso, ma non ci sono aggiornamenti ufficiali sulla sua posizione.
Tempo di lettura: 2 minuti Cresce la preoccupazione nella frazione Pastene di Sant’Angelo a Cupolo per la scomparsa di un uomo del 1973 del quale non si avrebbero più notizie da circa un mese. La denuncia è stata presentata nella serata di ieri dai fratelli dell’uomo ai Carabinieri. I familiari, che vivono fuori regione, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui hanno deciso di rivolgersi all’Arma per fare chiarezza sulla vicenda. Secondo quanto emerso, l’uomo viveva da solo dopo la recente scomparsa della madre, avvenuta alcuni mesi fa. Da qui l’allarme lanciato dai parenti, preoccupati per il lungo periodo di silenzio. Biagio gira con una bicicletta e alto circa 1,70 capelli castani ed è residente a Pastene frazione di Sant’angelo a Cupolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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