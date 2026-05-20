Bergamo le imprese promuovono il territorio solo a metà | pesano parcheggi sicurezza e burocrazia

A Bergamo, le aziende mostrano un atteggiamento diviso nei confronti del territorio. Secondo un recente report, più della metà delle imprese considera l’area attrattiva, mentre circa il 25% segnala un peggioramento delle condizioni. Tra i fattori principali che influenzano questa percezione ci sono problemi legati ai parcheggi, alla sicurezza e alla burocrazia. La situazione evidenzia una realtà complessa, in cui alcune imprese continuano a vedere opportunità, ma molte altre si trovano a fronteggiare difficoltà crescenti.

IL REPORT. Bergamo, le imprese promuovono (a metà) il territorio: più di 1 impresa su 2 vede la propria area attrattiva, 1 su 4 rileva un peggioramento. Per il 62,7% il contesto impatta - nel bene e nel male - sul business. Più di un’impresa bergamasca su dueconsidera attrattiva l’area in cui opera, ma quasi una su quattro rileva un peggioramento negli ultimi anni. È il quadro che emerge dalla nuova indagine dell’Osservatorio congiunturale di Confcommercio Bergamo, realizzata da Format Research su un campione di 700 imprese della provincia intervistate nel marzo 2026. Secondo la rilevazione, il 52,4% delle imprese giudica attrattivo il proprio territorio, mentre il restante 47,6% esprime una valutazione negativa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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