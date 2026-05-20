Bergamo 22 militanti denunciati per i disordini del 2025

Il 22 militanti sono stati denunciati a Bergamo in relazione ai disordini verificatisi nel 2025. Le autorità hanno utilizzato video pubblicati sui social media per identificare i soggetti coinvolti. Le proteste organizzate dalla Flotilla hanno portato all'occupazione dei binari, creando interruzioni nel traffico ferroviario. Le immagini e i video condivisi online sono stati fondamentali per ricostruire le azioni dei partecipanti e procedere alle denunce. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e manifestazioni pubbliche di quegli anni.

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