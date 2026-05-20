Il governo sta lavorando a un nuovo decreto che prevede una proroga del taglio delle accise su benzina e diesel, con l’obiettivo di evitare aumenti dei prezzi alla pompa a partire dal 22 maggio. La misura, in atto da settimane, dovrebbe essere confermata prima del Consiglio dei ministri di venerdì, per mantenere stabile il costo dei carburanti. La proroga si inserisce in un’azione più ampia volta a contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi energetici.

Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise su benzina e diesel per evitare nuovi rincari alla pompa dal 22 maggio. Il provvedimento dovrebbe arrivare nel Consiglio dei ministri di venerdì insieme agli aiuti per autotrasporto e trasporto pubblico locale. Buone notizie. La griglia del quarto decreto carburanti che sarà approvato dopodomani ha cominciato a prendere una forma. Definita nelle parole consegnate ieri ai giornalisti da Giancarlo Giorgetti a margine del G7 Finance. Il titolare del Mef ha continuato a tessere la tela diplomatica per aprire qualche varco nelle regole fiscali comunitarie. Oggi arriva la conferma che il governo è al lavoro per proseguire il taglio delle accise oltre venerdì 22 maggio, quando sarebbe dovuto scadere il precedente rinvio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Benzina, il taglio accise va avanti: il governo prepara un nuovo decreto per il Cdm di venerdì

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Carburanti, il taglio delle accise prorogato all1 maggio

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