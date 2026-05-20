Dal 22 maggio, i prezzi di benzina e diesel sono in aumento, mentre il governo si impegna a ottenere una proroga del taglio delle accise, che scade proprio in quella data. La questione riguarda una misura temporanea adottata per contenere i costi dei carburanti, e le autorità stanno cercando di evitare un rialzo immediato che potrebbe influire sui consumatori. La decisione finale dipende dall’approvazione delle autorità competenti e dalle eventuali modifiche legislative necessarie.

Benzina e diesel rischiano di subire un nuovo aumento a partire dal 22 maggio 2026 se non dovesse arrivare la proroga del taglio delle accise sul carburante. Per questo motivo, per cercare di arginare il netto rialzo dei costi alle stazioni di rifornimento, il governo starebbe lavorando sul piano per arrivare al rinnovo. Ma la strada è in salita, in quanto per finanziare il nuovo provvedimento, in scadenza proprio il 22 maggio, servirà trovare coperture alternative. Benzina e diesel a rischio aumento dal 22 maggio Di quanto potrebbero aumentare i prezzi Il piano del governo per la proroga del taglio delle accise Benzina e diesel a rischio aumento dal 22 maggio La data cerchiata in rosso sul calendario, come detto, è quella del 22 maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Benzina e diesel in aumento dal 22 maggio, corsa contro il tempo per proroga del taglio accise sul carburante

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