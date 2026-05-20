Durante un incontro con gli studenti dell’Ipsar ‘Le Streghe’, un rappresentante della società ha spiegato che la prossima stagione in Serie B sarà più impegnativa rispetto all’attuale campionato di Serie C. Ha sottolineato che non tutto sarà facile come in passato e che la squadra dovrà mantenere una mentalità resiliente per affrontare le sfide che arriveranno. Questa dichiarazione ha fornito un’anticipazione sulle difficoltà previste e sulla determinazione richiesta per la nuova avventura nel campionato superiore.

Tempo di lettura: 2 minuti A fare comprendere quello che attende il Benevento nella prossima stagione ci ha pensato ieri Tumminello durante l’incontro con gli studenti dell’Ipsar ‘Le Streghe’ (LEGGI QUI): “ In B – ha detto – non sarà tutto semplice (si fa per dire) come quest’anno in C. Sarà un torneo diverso, lo sappiamo tutti. Quella cadetta è una categoria a parte. Arriveranno i momenti difficili e chiediamo fin da ora alla gente di starci vicino”. Non serviva chissà cosa per prevedere uno scenario simile, ma era giusto da subito sottolineare un concetto: con 38 partite, turni infrasettimanali, trasferte più lunghe, infortuni e squalifiche inevitabilmente la stagione della Strega vivrà di fisiologici alti e bassi come accade alla quasi totalità delle squadre in questa categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, ‘never give up’: in B servirà una squadra resiliente

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